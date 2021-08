Civitanova: Comune di Civitanova Marche: Uffici comunali chiusi il giorno del Patrono

2' di lettura

17/08/2021 - Gli uffici comunali rimarranno chiusi domani mercoledì 18 agosto, giorno del patrono San Marone. Come di regola, in occasione delle festività saranno garantiti i servizi essenziali attraverso il personale incaricato o mediante reperibilità.

In occasione della festa del Santo patrono di Civitanova, gli uffici comunali rimarranno chiusi.

Il personale incaricato garantirà i servizi essenziali.

E' attivo anche il servizio di pronta reperibilità al numero 33764256 per le seguenti necessità:

Apertura improvvisa di buca e/o voragine sulla sede stradale o sul pubblico marciapiede, o su aree comunali di circolazione e di uso pubblico. b. Rottura e/o ostruzione improvvisa della condotta fognante acque bianche, ed allacci scarichi fino al pozzetto di allaccio utenza ubicato al limite della proprietà privata; c. Presenza improvvisa sulla sede stradale di materiali sdrucciolevoli pericolosi per la viabilità (sabbia, ghiaietto); d. Presenza improvvisa sulla sede stradale di materiale oleoso pericoloso per la viabilità (perdita di olii a seguito incidente stradale, rottura impianto idraulico di autoveicoli di ogni genere, ecc.) e. Inizio di precipitazioni nevose e/o formazione di ghiaccio, quando non è individuato un responsabile nel Piano Neve annuale; f. Nubifragi con conseguenti danni alla viabilità, alle infrastrutture, ai manufatti; g. Danni improvvisi ai fossi a cielo aperto atti alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; h. Distacco di parti di strutture murarie di qualsiasi tipo, di fabbricati di ogni genere, la cui caduta su aree pubbliche adibite al transito, crea pericolo alla pubblica incolumità; i. Rottura e danni causati a tutti i fabbricati e manufatti, ed a quant’altro, confinante o sulle aree di proprietà comunale e quindi soggette all’uso pubblico e di viabilità, limitatamente alla perimetrazione e confinamento della zona pericolosa, j. Rimozione di carcasse di animali anche spiaggiate. k. Interventi di carattere igienico sanitario di particolare rilievo, minaccia per la salute e l’incolumità pubblica

Intervento del Corpo di Polizia Municipale:

Svolgimento del Servizio di Polizia Stradale in occasione degli interventi di natura tecnica illustrati al punto 1 del presente articolo; b. Esigenze straordinarie collegate all’esercizio delle funzioni ed all’espletamento dei Servizi di competenza che richiedono l’intervento e/o la presenza dell’Ufficiale di P.M. nei turni domenicali e festivi. c. Esecuzione dei provvedimenti di affido minori ex art. 403 C.C.. d. Predisposizione ed esecuzione di ordinanze di T.S.O. e A.S.O..”