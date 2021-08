Indelfab (ex JP Industries), dal Ministero via libera alla proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria

1' di lettura

11/08/2021 - Dopo il primo incontro svoltosi lo scorso 14 luglio, oggi (11 agosto, ndr) le Organizzazioni sindacali Fim Fiom Uilm di Umbria e Marche hanno concluso l'iter dell'esame congiunto con il Ministero e gli organi della curatela per la richiesta di proroga della cassa integrazione straordinaria per cessazione autorizzata per i 537 lavoratori ancora formalmente in carico a Indelfab.

La cassa integrazione, originariamente in scadenza nel mese di novembre 2021, sarà prorogata fino a maggio 2022. Allo stesso tempo, gli organi della procedura hanno comunicato la revoca della mobilità per i lavoratori. Si tratta di un risultato significativo, poichè da una parte porta ossigeno a livello sociale in un territorio già in estrema difficoltà, dall'altro consente di allungare i tempi in vista di eventuali soggetti che manifesteranno interesse riguardo la vicenda Indelfab che, come ribadito nel corso della riunione odierna – svoltasi in modalità telematica – vanta ancora un potenziale strategico e industriale rilevante.