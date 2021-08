Ecco i giorni di chiusura degli uffici a Palazzo delle Marche

1' di lettura

11/08/2021 - Gli uffici del Consiglio regionale, ubicati a Palazzo delle Marche, resteranno chiusi nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 agosto.

La decisione assunta dall’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari.

La chiusura interesserà anche gli uffici delle Autorità indipendenti (Garante dei diritti della persona, Commissione pari opportunità e Corecom), che si trovano nella stessa sede.

Dopo la parentesi estiva il Consiglio regionale, come annunciato dal Presidente Dino Latini in chiusura dell’ultima seduta del 4 agosto, tornerà a riunirsi il prossimo 14 settembre. In base al calendario approvato dalla Conferenza dei capigruppo le altre date previste sempre per settembre, salvo eventuali modifiche, sono quelle del 21 e del 28.