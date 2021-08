Lega sull'accoltellamento a Marotta: "Violenza inaudita, pene severe agli aggressori"

1' di lettura

08/08/2021 - Il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti, commenta quanto accaduto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 agosto a Marotta, dove due carabinieri, intervenuti per sedare una rissa con accoltellamenti, sono stati aggrediti con violenza da bande di stranieri, riportando traumi e ferite gravi.

“Le immagini di quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Marotta testimoniano una violenza inaccettabile ai danni dei due carabinieri intervenuti per sedare una rissa tra un nigeriano e un albanese nei pressi di una nota discoteca della zona - dichiara il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti - i due militari hanno riportato lesioni e ferite gravi e anche l’autovettura è inutilizzabile in seguito alle percosse dei malviventi.



È intollerabile che le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, che quotidianamente mettono la loro vita a servizio del Paese, debbano subire la violenza di delinquenti, spesso sotto l’effetto di stupefacenti e alcol - prosegue Marchetti - auspico che gli aggressori dei due carabinieri di Marotta vengano assicurati alla giustizia e scontino una pena esemplare. Non possiamo permettere che si sacrifichino ancora le donne e gli uomini in divisa - conclude il Commissario della Lega - per questo ci attiveremo a ogni livello istituzionale affinché vengano incrementati gli organici delle forze dell’ordine, soprattutto nelle località della costa nei mesi estivi”.