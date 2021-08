Attacchi no vax ad Angeletti, Silvestri e Mangialardi in piazza: il capogruppo dem, "Non mi faccio intimidire"

1' di lettura

08/08/2021 - Dopo gli attacchi personali ricevuti in occasione della manifestazione No Vax svoltasi sabato ad Ancona, il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi rilancia: "Non saranno certo i minacciosi "non ci dimenticheremo di voi" gridati dal palco contro me, il dottor Guido Silvestri e la consigliera Margherita Angeletti a intimidirci e a farci recedere dalla nostra battaglia per la vita e la salute dei cittadini marchigiani.

La mia storia, che non intendo rinnegare, parla chiaro: da sindaco di Senigallia mi sono sempre battuto per il rispetto dell'obbligo vaccinale di alunni e studenti nelle scuole e in consiglio regionale sono stato primo firmatario della mozione per l'estensione del medesimo provvedimento al personale sanitario. Non conosco questo Paolo Massimiliano Tola, ma posso garantirgli che io, come tutte le donne e gli uomini del Partito Democratico, continueremo a contrastare la pericolosa e delirante propaganda No Vax, irresponsabilmente sostenuta dalla destra di governo e non, perché siamo consapevoli che la sconfitta del Covid, la tutela della salute dei marchigiani e la ripresa del nostro tessuto economico passano esclusivamente dal completamento della campagna vaccinale. Ed è ora anche che la smettano con questa sciocchezza del fomentare l'odio: quella che conduciamo è una battaglia di civiltà e per il rispetto della legalità volta a contrastare l'irrazionalità e il furore ideologico di chi rifiuta la scienza chiudendo gli occhi di fronte ai drammi e ai lutti di milioni di persone".