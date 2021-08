Il prof. Guido Silvestri: "Ecco le cinque regole per difenderci dal Covid19"

2' di lettura

06/08/2021 - Il prof. Guido Silvestri fa il punto su quelle che dovrebbero essere le azioni da seguire per gestire la pandemia e tenere a bada il Covid19. Un vademecum composto da cinque regole fondamentali.

"Mi ha chiamato un noto giornalista/scrittore che sta scrivendo un libro su COVID e vaccini. Abbiamo parlato a lungo, e tra le altre cose, mi ha chiesto cosa dovremmo fare adesso. Ho risposto: dobbiamo basarci sulla scienza e sui dati. Andando nel dettaglio, credo che ci siano due sets di dati da cui partire:

1. I vaccini sono estremamente efficaci nel ridurre casi severi e morti di COVID (vedi grafico a sx, studio della Kaiser Permanente Foundation), ed anche molto efficaci nel ridurre le infezioni (vedi figura a dx, studio di San Diego).

2. Le restrizioni generalizzate (lockdowns in primis) hanno efficacia poco chiara nel ridurre la diffusione ed i danni di COVID, mentre causano notevoli danni collaterali a livello socio-economico e psicologico.



Quindi le cose da fare sono CINQUE, una specie di "pentalogo" del COVID nel 2021:

1. Arrivare al più presto a vaccinare almeno il 95% della popolazione adulta.

2. Approvare al più presto i vaccini a mRNA per uso nei bambini sotto i 12 anni (FDA ci sta lavorando).

3. Pensare seriamente a terze dosi e/o vaccini di seconda generazione ("anti-Delta") nei soggetti a rischio.

4. Introdurre misure restrittive selettive per i soggetti che rifiutano la vaccinazione (i.e., "green pass", etc).

5. Evitare misure restrittive generalizzate (i.e., lockdowns, coprifuochi, UFM, etc). La strada è segnata, dritta e larga, per uscire fuori tutti insieme dall'incubo della pandemia e tornare ad una vita normale guidati e protetti dalla scienza".