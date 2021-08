PNRR, Albano (FDI): "Grande risultato dei governatori Acquaroli e Marsilio per i porti"

1' di lettura

05/08/2021 - "Risultato storico per i porti marchigiani e abruzzesi.

Dopo l’esigua assegnazione di soli 20 milioni di fondi del PNRR per i porti statali dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, su un riparto complessivo di 2,8 miliardi destinati dal Governo, c’è grande soddisfazione per il risultato conseguito dalle Regioni Marche e Abruzzo che sono riuscite a moltiplicare gli stanziamenti destinati alle infrastrutture portuali, per un totale di 156,2 milioni.

Con un grande lavoro portato avanti dai governatori Francesco Acquaroli e Marco Marsilio, entrambi di Fratelli d’Italia, tutti e cinque i porti di competenza potranno ricevere un finanziamento significativo per importanti opere strutturali. Si tratta di un’occasione storica per modernizzare le nostre infrastrutture portuali che sono il motore indispensabile per la rinascita del nostro territorio.

Fratelli d’Italia ritiene da sempre la Blue Economy una priorità nazionale a partire dalla gestione, dall'adeguamento, dal miglioramento dei porti italiani, fino all’attenzione al settore della cantieristica, della filiera ittica, della ricezione e delle attività sportive e ricreative. Continuerà dunque a lavorare, anche a livello parlamentare, per favorire in ogni modo le attività legate alla nostra economia del mare”.

Così in una nota Lucia Albano, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia.