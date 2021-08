Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente approda ad Ancona

2' di lettura

02/08/2021 - Mancata depurazione e inquinamento, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati e contrasto dell'inquinamento da plastica in mare tra i temi della campagna, che quest’anno più che mai, guarda ai progetti virtuosi e al turismo green

Continua il viaggio di Goletta Verde lungo le coste italiane, in cerca di criticità, inquinamento e illeciti. Non ci fermeremo mai, è il motto che accompagna l’imbarcazione nel suo viaggio in difesa delle coste e del mare. Dallo scorso anno Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque: uno straordinario esempio di citizen science, che coinvolge giovani da tutt’Italia. Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto.

I cittadini e le cittadine potranno contribuire tramite il form di SOS Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti. Anche questa edizione vede come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

La tappa marchigiana del viaggio di Goletta Verde inizia mercoledì 4 agosto ad Ancona con un incontro dal titolo Incontro: Biodiversità a rischio, lo stato di salute dell’ecosistema marino in adriatico e gli strumenti di tutela. Si prosegue giovedì 5 agosto si parte con un blitz Liberi dai Veleni: Bonifica Subito! a bordo di Goletta Verde costeggiando il SIN di Falconara Marittima per chiedere subito la bonifica del sito. Il pomeriggio sarà presentata la Campagna Liberi Dai Veleni. Il 6 agosto ci sarà la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde, per finire con un appuntamento a Pesaro per parlare dei rifiuti in mare.

La Goletta Verde sarà ormeggiata presso la banchina 1 del Porto Antico di Ancona Si ringrazia la Capitaneria di Porto di Ancona per l’ospitalità.