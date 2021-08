Coronavirus Marche: crescono i contagi e rallenta la campagna vaccinale, ma la situazione negli ospedali è ancora sotto controllo

2' di lettura

02/08/2021 - È difficile interpretare i dati sul coronavirus di questa settimana. Guardiamoli insieme e poi tentiamo un'analisi.

Proviamo a dividere i dati in due liste, quella dei positivi e quella dei negativi.



I dati negativi:

I nuovi contagi aumentano (da 579 a 837).

I ricoveri in ospedale e in terapia intensiva aumentano (da 15 a 29 e da 4 a 6).

Il confronto con i dati del 2020 è molto negativo in tutti i paramentri (tranne i decessi)

La campagna vaccinale continua a rallentare (da 93.000 a 87.000 dosi somministrate).

I dati positivi:

I contagi aumentano, ma non tanto velocemente come all'inizio delle ondate precedenti.

I ricoveri in ospedale e in terapia intensiva sono bassi in proporzione ai contagi.

Quasi il 60% della popolazione è vaccinata.

Questa settimana il Coronavirus non ha fatto vittime.

Proviamo a tirare le somme

L'anno scorso in queste stesse settimane i contagi erano quasi a zero, adesso sono tanti e in continua crescita. Questo è l'effetto della variante DELTA e del non aver fatto un lockdown duro come quello dello scorso anno. I contagi non crescono esponenzialmente come hanno fatto all'inizio della seconda ondata (ottobre 2020) e della terza ondata (febbraio 2021) ma crescono più lentamente.

Ma soprattutto questi contagi si trasformano i ricoveri e in terapie intensive con percentuali molto inferiori a quanto è accaduto in passato. Questo è il dato cruciale. Aver protetto con il vaccino il 92% degli ultraottantenni, l'89% dei settantenni e il 76% dei settantenni basterà per evitare altre morti? Questo ovviamente lo vedremo solo nelle prossime settimane.

Intanto la campagna vaccinale è in difficoltà nelle fasce d'età dai 12 ai 20 anni e dai 30 ai 40 anni.

