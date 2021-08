Centinaio (Mipaaf): "Da Ue ok proroga modifica disciplinare mozzarella STG. Difendiamo i nostri prodotti"

1' di lettura

02/08/2021 - "Abbiamo ottenuto oggi un primo importante risultato. Ora il nostro obiettivo è quello di scongiurare futuri attacchi al Made in Italy da parte di paesi che non possono vantare le nostre stesse eccellenze agroalimentari".

Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta il via libera della Commissione europea alla proroga di altri tre mesi chiesta dal Mipaaf in riferimento alla modifica del disciplinare della mozzarella Specialità Tradizionale Garantita, a fronte dell'opposizione della Germania che aveva cercato, invece, di ottenerne la cancellazione. "Ci impegneremo a difendere nelle sedi opportune il disciplinare della denominazione che contraddistingue i nostri prodotti che sono apprezzati, invidiati e spesso oggetto di italian sounding all'estero".

Tra i primi a commentare positivamente la decisione di Bruxelles Mirco Carloni, vice presidente della Regione Marche, che ha tra le sue deleghe anche quelle all'Industria agroalimentare: "Come Regione abbiamo portato all'attenzione del Mipaaf una preoccupazione delle nostre imprese locali. Ringrazio il sottosegretario Centinaio per il suo sostegno e per essersi personalmente impegnato a risolvere una vicenda che, nel nostro territorio, suscita incertezze e timori fra le aziende del settore".