Tre chili di droga in macchina: inseguiti e arrestati due marocchini

1' di lettura

31/07/2021 - Al termine di un rocambolesco inseguimento, gli agenti della Questura di Macerata, nella tarda serata di venerdì 30 luglio, hanno arrestato due pregiudicati marocchini che trasportavano all'interno della loro auto oltre tre chili di hashish.

L'operazione ha preso il via quando a San Claudio di Corridonia gli agenti in borghese della Questura di Macerata a bordo di un'auto civetta hanno notato allontanarsi a forte velocità una macchina in direzione Trodica di Morrovalle. Subito è iniziato l'inseguimento che si è concluso proprio all'altezza di una rotatoria di Trodica. In ausilio degli agenti in borghese, nel frattempo, sono intervenuti altri colleghi. Far uscire le due persone che si trovavano all'interno dell'auto bloccata non è stata un'operazione semplicissima. Uno dei due soggetti, 29 anni, clandestino sul territorio nazionale, ha opposto infatti una fortissima resistenza all’arresto sferrando calci e pugni ai poliziotti. Nella circostanza due degli agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. All'interno della macchina sono stati trovati quattro involucri con oltre 30 panetti per un totale di oltre tre chilogrammi di hashish che immesso sul mercato avrebbe fruttato agli spacciatori la somma di circa 20.000 euro. Per quanto riguarda l’altro arrestato, si tratta di un 38enne residente in Lombardia. Entrambi, pluripregiudicati per vari reati, specie inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. Al 29enne sono stati contestati anche i resti di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due marocchini sono stati successivamente associati al carcere di ancona – montacuto.