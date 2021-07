Fano: Superenalotto, arriva un "5" da quasi 21 mila euro, le Marche si confermano terra fortunata

1' di lettura

30/07/2021 - Ancora un colpo delle Marche al SuperEnalotto: nel concorso del 29 luglio, riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 20.953,16 euro.

La giocata vincente è stata registrata presso il bar tabacchi di viale Piceno 178, a Fano. La rincorsa al Jackpot prosegue con il montepremi arrivato a 61,7 milioni che saranno in palio nella prossima estrazione. Le Marche, dunque, si confermano terra fortunata con l'ultima sestina vincente arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM). Non da meno la stessa Fano, come dimostrano i 100mila euro vinti grazie alla lotteria degli scontrini (i dettagli).

