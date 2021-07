Nuova legge organizzazione personale Giunta regionale, Ciccioli (FdI): “Struttura apicale più efficiente, l’opposizione non ha compreso”

1' di lettura

28/07/2021 - “La Proposta di Legge n. 52 che è stata approvata dopo una maratona all’insegna di un rallentamento semi-ostruzionistico di cui avremmo fatto volentieri a meno, è una Legge fondamentale che va a riformare la Legge 20 del 2003 che necessitava di essere rivista a seguito di un avanzamento normativo negli ultimi vent’anni”.

Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli, a margine dell’approvazione, a maggioranza, della Pdl sull’organizzazione e l’ordinamento del personale della Giunta Regionale dall’Aula consiliare nella seduta di mercoledì 28 luglio.

“La nuova legge dispone l’organizzazione del personale su quattro fasce, invece delle tre previste fino a oggi, con un minor numero di capi dipartimento e una maggiore responsabilizzazione dei livelli successivi. Questo comporterà una struttura più efficiente e una maggiore certezza della responsabilità delle procedure. Ogni scelta sarà trasparente da domani, quando la legge entra in vigore. Sono molto soddisfatto di aver contribuito alla revisione della Legge 20, era necessaria. Grazie all’assessore Guido Castelli, al lavoro della Commissione e dei consiglieri tutti. A dimostrazione che siamo una maggioranza molto compatta e coesa, altro che tensioni, che si ritrova attorno al presidente Francesco Acquaroli, alla Politica fatta di dialettica. Spiace constatare, ancora una volta, come le opposizioni, in modo particolare il Partito Democratico, abbiano preferito ricorrere a una prova muscolare all’insegna dell’ostruzionismo che, di fatto, ha impedito una discussione serena e collaborativa, pur auspicata in commissione, su una Legge di natura essenzialmente tecnica-amministrativa che ridisegna – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli - l’organizzazione e la scelta del personale della Giunta Regionale”.