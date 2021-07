Gianni Tardini confermato alla guida del Comitato regionale Piccola Industria Marche

1' di lettura

28/07/2021 - Gianni Tardini è stato confermato Presidente del Comitato Regionale della Piccola Industria delle Marche per il biennio 2021-2023, nel corso della riunione del Comitato svoltosi nella giornata di lunedì 26 luglio 2021 presso il Golf Club Alpe della Luna di Borgo Pace.

Nel ringraziare i colleghi del Comitato Piccola Industria per aver riconfermato la stima e la fiducia, Tardini ha commentato: “Le imprese piccole e medie marchigiane hanno sofferto profondamente a causa della pandemia ancora in atto e nonostante le gravi carenze infrastrutturali sono l’esempio lampante di quella manifattura diffusa di cui abbiamo discusso ad Assisi, nel corso dell’evento organizzato dalla Piccola Industria Confindustria di Umbria, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo.



Con il 99,7% di PMI sul territorio che rappresentano l’85% degli addetti totali, le Marche si confermano al primo posto come regione manifatturiera d’Italia per numero di addetti sul totale degli occupati e l'obiettivo della Piccola Industria di Confindustria Marche sarà quello di affiancare e supportare le imprese nelle loro sfide quotidiane anche attraverso una crescita culturale per contribuire allo sviluppo del sistema produttivo regionale. Strategico, poi, seguiterà ad essere l’ascolto e la vicinanza ai territori, così come la cooperazione con il nazionale e gli altri Comitati regionali”.

Nel corso della stessa riunione il Comitato ha confermato Componente Aggiuntivo in Consiglio Centrale Piccola Industria Confindustria Diego Mingarelli, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Ancona e Vicepresidente Alfredo Leonardi, componente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Pesaro Urbino.