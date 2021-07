Ristori per il wedding, senza risposte l’interrogazione di M5S

1' di lettura

27/07/2021 - Ruggeri: «L’assessore Carloni non ha fornito il dato sulle risorse chieste allo Stato, valuterò i documenti che mi sono stati consegnati in aula»

Ancora indefinito l’impegno della giunta regionale a favore del wedding, il settore dei matrimoni e delle celebrazioni in genere. «Purtroppo la risposta dell’assessore Mirco Carloni è andata fuori tema», ha detto stamane in aula la capogruppo consiliare dei 5 Stelle, Marta Ruggeri. «Nonostante le reticenze dell'assessore, dai documenti si evince che la Regione Marche ha ottenuto solo il 2,96% dell'ammontare del rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, nonostante la nostra Regione sia stata tra le più colpite. Non mi sembra che la Regione sia stata efficace nel rivendicare i sostegni in conferenza delle Regioni e delle Province autonome».

Nonostante ciò, sono anche io convinta, come l'assessore, che tra le pieghe del bilancio debbano essere rintracciate risorse utili a erogare i ristori, anche con altri fondi. E' vero che il settore ha bisogno di essere semplificato, ed è intelligente promuovere il territorio e incentivare nelle Marche i matrimoni di coppie provenienti da altre regioni italiane o da altri Paesi, ma di questo si era già discusso». L’interrogazione è stata depositata dalla capogruppo di M5s, Marta Ruggeri, e dalla consigliera Simona Lupini.