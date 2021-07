Marche, ripartono le imprese. Tra aprile e giugno +1.139 unità. I dati Infocamere elaborati dal Centro Studi Cna Marche

2' di lettura

27/07/2021 - Marche, ripartono le imprese. Tra la fine di marzo e la fine di giugno, le imprese in attività nelle Marche sono aumentate di 1.139 unità, passando da 145.333 a 146.472.

“Il secondo trimestre del 2021” afferma il segretario Cna Marche Otello Gregorini “conferma anche sotto il profilo del numero di imprese, la forte ripresa in atto per l’economia marchigiana. In soli tre mesi, cresce di poco meno di 100 imprese il settore agricolo, di 56 imprese il manifatturiero, di 181 imprese il settore delle costruzioni, di 800 imprese il terziario, con il commercio che cresce di 139 imprese. Ma sono i servizi a contenuto di conoscenza che trainano il tessuto imprenditoriale marchigiano. Lo dimostrano i tassi di crescita tra primo e secondo trimestre per attività professionali scientifiche e tecniche (+1,9%), per attività collegate all’istruzione (+2,8%), per attività artistiche sportive e di intrattenimento (+2,4%).”

Una crescita maggiore di quella nazionale. Le imprese attive delle Marche crescono nel secondo trimestre 2021 a ritmo leggermente più sostenuto del complesso di imprese dell’Italia (+0,8% contro +0,6%). E a trainare questo rafforzamento del tessuto di imprese contribuiscono i servizi di ristorazione e soggiorno, che registrano 188 imprese in più pari al +1,9%, una crescita anche in questo caso più decisa di quella registrata per lo stesso settore a livello nazionale (+0,9%).

“Adesso” commenta Gregorini “si tratta di consolidare questa ripresa puntando sui fondi in arrivo dal PNRR e contando sul fatto che il sistema produttivo marchigiano non venga frenato da nuove chiusure per colpa dell’epidemia. Confidiamo molto sulla campagna vaccinale. Serve responsabilità nel completare il ciclo vaccinale e nel mantenere i comportamenti corretti per contenere la diffusione del virus. Il mondo delle imprese riprende fiato ora dopo mesi durissimi e il messaggio che Cna lancia è chiaro e semplice: vaccinarsi ora per non fermarsi ancora."

IMPRESE ATTIVE AL I TRIM. 2021 E AL II 2021- VARIAZIONI CONGIUNTURALI

MARCHE I - 2021 II - 2021 Var.ass. Var.% PRIMARIO 25.244 25.337 93 0,4 MANIFATTURE 18.981 19.037 56 0,3 COSTRUZIONI 19.653 19.834 181 0,9 TERZIARIO 81.455 82.264 809 1,0 di cui COMMERCIO 34.032 34.171 139 0,4 TOTALE 145.333 146.472 1.139 0,8

MARCHE I - 2021 II - 2021 Var.assol. Var.% Var.% ITALIA a agricoltura, silvicoltura e pesca 25.167 25.262 95 0,4 0,4 b estrazione di minerali da cave e miniere 77 75 -2 -2,6 -0,2 c attività manifatturiere 18.207 18.276 69 0,4 0,1 d fornitura energia elettrica, gas, … 481 473 -8 -1,7 1,1 e fornitura acqua; reti fognarie, gestione rifiuti 293 288 -5 -1,7 0,0 f costruzioni 19.653 19.834 181 0,9 0,8 g commercio e riparazione autoveicoli e moto 34.032 34.171 139 0,4 0,3 h trasporto e magazzinaggio 3.650 3.660 10 0,3 0,2 i attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 9.856 10.044 188 1,9 0,9 j servizi di informazione e comunicazione 2.941 2.978 37 1,3 1,1 k attività finanziarie e assicurative 3.175 3.210 35 1,1 1,4 l attività immobiliari 7.386 7.481 95 1,3 0,9 m attività professionali, scientifiche e tecniche 5.462 5.565 103 1,9 1,9 n noleggio, ag. viaggio, servizi supporto imprese 4.287 4.362 75 1,7 1,0 o amm. pubblica e difesa; assic. sociale obblig. 3 3 0 0,0 1,2 p istruzione 598 615 17 2,8 1,2 q sanità e assistenza sociale 878 883 5 0,6 1,1 r attività artistiche, sportive, intratten. divert. 2.277 2.331 54 2,4 1,3 s altre attività di servizi 6.865 6.909 44 0,6 0,6 nc non classificate 45 52 7 15,6 -5,9 TOTALE 145.333 146.472 1.139 0,8 0,6

LE IMPRESE ATTIVE NELLE PROVINCE