Lupini e Ruggeri (M5S): “Autismo, finalmente attuata la legge regionale"

1' di lettura

27/07/2021 - Finalmente la Regione Marche attuerà la legge regionale sui disturbi dello spettro autistico, nominando un Comitato Tecnico Scientifico che dovrà coordinare servizi sociali, servizi sanitari e associazionismo nel dare assistenza ai soggetti affetti da autismo.

A spronare la Regione a colmare un vuoto attuativo che durava addirittura dal 2014, una interrogazione a risposta immediata del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, promossa dalle consigliere Simona Lupini e Marta Ruggeri, ringraziate pubblicamente dall’assessore Saltamartini per aver portato il problema in Consiglio.

“Abbiamo raccolto le segnalazioni delle famiglie e delle associazioni che le tutelano: la Regione ora nominerà il Comitato, una cabina di regia importante per coordinare e monitorare gli interventi a sostegno dei pazienti affetti da autismo, in vista della ripartenza di scuole e centri diurni a settembre, appuntamento al quale la Regione rischiava di arrivare nuovamente impreparata” spiega soddisfatta Simona Lupini, che è anche vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali - “Chi soffre di disturbi dello spettro autistico, ha già pagato un prezzo importante alla DAD e alla sospensione dei servizi di assistenza durante i vari lockdown: ora che stiamo organizzando finalmente il ripristino di tanti servizi preziosi, dobbiamo garantire ai pazienti e alle famiglie tutta l’assistenza necessaria. Continueremo ad impegnarci in Consiglio a fianco delle associazioni e delle famiglie".”