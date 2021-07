Jesi: Recupero ex Cascamificio, Fondazione Pergolesi: "Un sogno che diventerà realtà"

1' di lettura

23/07/2021 - La Fondazione Pergolesi Spontini sul progetto di recupero e valorizzazione dell’ex Cascamificio di Jesi.

Una delle più importanti strutture archeologiche industriali jesine, oggi abbandonata, diverrà un centro culturale multifunzionale che metterà a disposizione della comunità un luogo di lavoro, di formazione, di contaminazione culturale, di ispirazione, di aggregazione e di memoria.

Tutto questo grazie al Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili che finanzierà il progetto di riqualificazione urbana presentato dai Comuni di Jesi, Maiolati Spontini, Monte Roberto e Castelbellino, per il tramite della Regione Marche, e di cui la Fondazione Pergolesi Spontini è partner privato.

Il progetto coinvolge, infatti, anche il recupero e la valorizzazione dell’ex Cascamificio di Jesi, immobile - con una superficie totale di circa 18000 m2, di cui quasi 10.000 coperti - acquistato all’asta dalla Fondazione che sarà destinato ad ospitare i magazzini di scene e costumi di repertorio e le attività del laboratorio di scenografia e sartoria. Ma non solo, l’immobile, una volta ristrutturato diverrà uno spazio multifunzionale con sala di montaggio, sala di posa, sala prova, spazi performativi, espositivi e sala conferenze, oltre a unità abitative, spazi per servizi di prossimità, attività sociali per l’inclusione e la lotta al disagio giovanile.