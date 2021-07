Sedute consiglio regionale martedì 27 e mercoledì 28 luglio

1' di lettura

21/07/2021 - Due sedute del Consiglio regionale convocate dal Presidente Dino latini per il 27 e 28 luglio.

Nel corso della prima giornata saranno prese in esame le proposte di legge, a iniziativa della Giunta sulle “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato marchigiano” (relatori Marco Marinangeli e Manuela Bora) e sulle “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale” (relatori Chiara Biondi e Marta Ruggeri). All’ordine del giorno anche le pdl sull’ “Istituzione dell’itinerario ebraico” (ad iniziativa dei consiglieri Rossi, Antonini, Marcozzi, Latini, Ciccioli, Marinelli, Bilo’), di cui saranno relatori Giacomo Rossi ed Andrea Biancani, e sull’ “Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento sicuro” (firmatari Latini, Marinelli, Mangialardi, Ciccioli, Rossi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi) con relatori Marcozzi e Ruggeri. Previsto, inoltre, l’esame di numerose interrogazioni e mozioni.

La seduta del 28 luglio, in base a quanto previsto dall’ordine del giorno, sarà interamente dedicata agli atti ispettivi. Come sempre sarà possibile seguire i lavori del Consiglio via web collegandosi alla pagina istituzionale dell’Assemblea legislativa delle Marche.

In allegato PDF l'ordine del giorno.