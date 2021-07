Infrastrutture, Emiliozzi M5S: 52 milioni alle Marche per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e la realizzazione di nuove infrastrutture

1' di lettura

21/07/2021 - “Dal 2021 al 2023 saranno stanziati 1,15 miliardi di euro per la sicurezza di ponti e viadotti, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture e reti viarie, di cui ben 52 milioni sono riservati alla Regione Marche. A prevederlo sono le misure volute dal Movimento 5 Stelle e contenute nel Decreto Agosto, anche grazie ai miei colleghi in Commissione Trasporti al Senato Mauro Coltorti, Che presiede la commissione, e Giorgio Fede”. Lo afferma la facilitatrice delle Marche del Movimento 5 Stelle Mirella Emiliozzi.

“Nella Gazzetta Ufficiale si esplicita che i fondi sono la prosecuzione del piano di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la messa in sicurezza della rete viaria di Province e Città Metropolitane cominciato nel 2018. I criteri utilizzati prendono in considerazione fattori specifici, che nella Regione Marche hanno portato a tale ripartizione dei fondi: 4,66% per la consistenza della rete viaria; 2,94% per la consistenza del parco circolante e 5,21 per la vulnerabilità ai fenomeni naturali. Gli stanziamenti totali per provincia risultano così sostanziosi per le singole province: Ancona otterrà 10,7 milioni, mentre a Macerata andranno 11,6 milioni, 8,5 milioni a Fermo, 11,3 milioni a Pesaro Urbino ed infine 9,7 milioni Ascoli Piceno” continua Emiliozzi.

“Questi fondi permetteranno ai nostri territori di poter investire in attività strategiche e fondamentali come la messa in sicurezza dei ponti e delle strade o ancora la progettazione e l’avviamento di importanti opere strutturali, nonché il monitoraggio dell’esposizione ai rischi sismici ed idrogeologico e l’abbassamento dell’incidentalità. Si tratta di misure nevralgiche per la qualità della vita dei cittadini vista la particolare vulnerabilità dei nostri territori.” Conclude Mirella Emiliozzi.