Covid: 73 nuovi casi nelle Marche, sale al 23,78 il tasso di positività ogni 100 mila abitanti

1' di lettura

21/07/2021 - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.006 tamponi: 1.602 nel percorso diagnostico (di cui 673 tamponi antigenici) e 1.404 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,6%). Il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è di 23,78.

I casi positivi diagnosticati sono 73 (12 nella provincia di Ascoli Piceno, 13 nella provincia di Pesaro-Urbino, 24 nella provincia di Macerata, 11 nella provincia di Ancona, 5 nella provincia di Fermo e 8 fuori regione).



Questi casi comprendono contatti stretti di casi positivi (17 casi rilevati), soggetti sintomatici (11 casi), contatti domestici (24 casi), approfondimento epidemiologico (10 casi), positivi in setting scolastico/formativo (0 casi), contatti in setting lavorativo (6 casi), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso), contatti in setting assistenziale (0 casi), screening settore sanitario (0 casi), casi extra-regione (4 casi).

Sono 15 i ricoverati in ospedale per Covid di cui 3 in terapia intensiva. Nelle ultime ore non si sono registrate vittime.

