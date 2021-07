Malattie genetiche, M5s chiede screening neonatale per la Sma

2' di lettura

19/07/2021 - «L’azienda ospedaliera Marche Nord può assumere una funzione di rilievo nella diagnosi precoce neonatale della Sma», afferma la capogruppo di M5s, Marta Ruggeri, illustrando una mozione appena depositata in consiglio regionale. Riguarda una malattia, l’atrofia muscolare spinale, che rappresenta la prima causa genetica di morte infantile.

«Nel caso fosse approvata dall’assemblea – prosegue Ruggeri – la proposta di M5s vincolerebbe la giunta regionale a promuovere e a finanziare un progetto pilota, che renda obbligatori per almeno due anni i controlli utili alla diagnosi precoce e che preveda la presa in carico dei neonati affetti dalla patologia. Tutto ciò sarebbe da attuare mediante una collaborazione multidisciplinare tra Marche Nord e Ospedali Riuniti di Ancona».



Firmata da Ruggeri e dalla consigliera Simona Lupini, anche lei del gruppo a 5 Stelle, la mozione sottolinea l’importanza di un protocollo analitico per la diagnosi precoce neonatale della Sma. «La comprensione dei meccanismi genetici alla sua base – conclude Ruggeri – ha permesso di sviluppare negli ultimi anni nuove terapie che si sono dimostrate efficaci nell’arrestare gli effetti e la progressione della malattia, se somministrate prima dell’insorgere dei sintomi».



La Sma è una malattia di tipo degenerativo, che compromette in modo severo le funzionalità muscolari, impedendo movimenti e atti fisiologici anche i più normali. In assenza di terapie tempestive, la morte sopravviene entro i primi due anni di vita. In Italia l’atrofia muscolare spinale colpisce in media dai 45 ai 50 neonati ogni anno. La mozione del gruppo consiliare a 5 Stelle ricorda che Lazio e Toscana hanno già avviato nel 2020 un progetto pilota per il controllo molecolare su 140.000 neonati e che la Puglia si sta preparando a istituire a sua volta lo screening.