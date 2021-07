Covid: salgono ancora i contagi, 60 in un giorno nelle Marche. Incidenza al 19.60% ogni 100 mila abitanti

1' di lettura

I casi positivi diagnosticati sono 60 (9 nella provincia di Ascoli Piceno, 8 nella provincia di Pesaro-Urbino, 12 nella provincia di Macerata, 21 nella provincia di Ancona, 3 nella provincia di Fermo e 7 fuori regione).



Questi casi comprendono contatti stretti di casi positivi (20 casi rilevati), soggetti sintomatici (9 casi), contatti domestici (12 casi), approfondimento epidemiologico (7 casi), positivi in setting scolastico/formativo (0 casi), contatti in setting lavorativo (1 casi), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi), contatti in setting assistenziale (0 casi), screening settore sanitario (0 casi), casi extra-regione (2 casi).