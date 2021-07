Porto, dal Pnrr solo 20 milioni ad Ancona. Prisco (FdI): "Pochi spiccioli per i porti marchigiani"

1' di lettura

09/07/2021 - “Restiamo sconcertati dalla scarsa eredità che Rodolfo Giampieri lascia alle Marche e all'Abruzzo".

"L'ex presidente, premiato addirittura con il nuovo incarico alla guida di Assoporti, ha chiesto per quelli che erano di sua competenza solo 20 milioni di euro del PNRR. Pochi spicci, in confronto a quanto chiesto e ottenuto dalle altre Autorità portuali e assolutamente insufficienti al rilancio di questa infrastruttura strategica. Marchigiani e abruzzesi dovranno accontentarsi delle briciole perché chi era alla guida dell'Autorità portuale, tanto osannato e difeso dalla sinistra, ha fatto perdere loro la grandissima occasione per risolvere finalmente alcune delle questioni più urgenti e ataviche che i territori costieri aspettano da ormai troppo tempo. Avvieremo anche in Parlamento i dovuti approfondimenti per capire se e chi ha colpevolmente affondato l’Autorità portuale di Ancona e perché il Ministro alle Infrastrutture, dopo i noti fatti sulla nomina del presidente, abbia anche consentito una enorme disparità di trattamento”. Così in una nota Emanuele Prisco, deputato di Fratelli d’Italia e commissario regionale Marche di FDI annunciando una interrogazione al governo.