L’Assessore alla Sanità della Regione Marche in visita alla Lega del Filo D’Oro

1' di lettura

06/07/2021 - L’assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, ha visitato, nei giorni scorsi, il Centro nazionale della Lega del Filo d’Oro ad Osimo.

Ad accoglierlo il presidente Rossano Bartoli e il presidente del Comitato delle persone sordocieche Francesco Mercurio, insieme ad alcuni dirigenti dell’Ente che hanno potuto raccontare l’attività della Fondazione - che l’assessore conosce da sempre, grazie ai suoi precedenti incarichi - e mostrare la nuova struttura di Via Linguetta.

La Lega del Filo d’Oro è punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

L’assessore Saltamartini ha espresso apprezzamento per quanto realizzato e per il complesso lavoro che l’Ente svolge da oltre 55 anni, dichiarando l’intenzione di promuovere, a breve, incontri operativi per affrontare questioni legate ai rapporti con la Regione Marche.