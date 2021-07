Il Consiglio regionale approva legge in materia di tutela di consumatori e utenti

1' di lettura

06/07/2021 - Il Consiglio regionale ha dato il via libera all’unanimità alla legge, ad iniziativa della Giunta regionale, che contiene disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Si tratta di una norma che si incardina in modo armonico nel contesto della legislazione statale ed europea esistente e, di fatto, prosegue e sviluppa i contenuti della precedente legge regionale del 2009.

La legge interviene, in modo particolare, su due aspetti, cioè lo sviluppo dei servizi di assistenza ai cittadini, consumatori e utenti, e la promozione dell’educazione e dell’informazione a un consumo consapevole. In relazione al primo obiettivo si favorisce ogni forma di associazionismo tra consumatori e utenti, riconoscendone una funzione sociale. La presenza e la diffusione dell’associazione sul territorio è garantita da sportelli, presidi e punti di riferimento di informazione, formazione e consulenza per consumatori e utenti dislocati capillarmente sul territorio, special modo nelle località dell’entroterra.



Il secondo obiettivo è volto a garantire un’efficace informazione per la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, la promozione all’adesione a codici di condotta etici e l’acquisto e il consumo consapevole. Le relazioni in Aula sul provvedimento sono state svolte dai consiglieri Giacomo Rossi (Civici Marche), per la maggioranza, e Antonio Mastrovincenzo (Pd), per la minoranza.