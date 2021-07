Green Pass: ecco il numero verde per ottenere le procedure ministeriali di accreditamento

1' di lettura

06/07/2021 - In questi giorni i cittadini stanno ricevendo direttamente sms e mail del Ministero della Salute per scaricare il ”green pass”, ossia il certificato verde che dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

Chi non ha ricevuto sms o email con il codice (authcode) per scaricare il certificato verde può chiamare il 1500 per richiederlo o scrivere a codice.dgc@sanita.it indicando il codice fiscale, la data dell'evento (es vaccinazione, tampone negativo, data primo tampone positivo per i guariti) e l'email a cui vogliono ricevere l'AUTHCODE. La certificazione è emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, in formato digitale e stampabile, e contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Potrà essere richiesta, a seconda dei casi, per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Dal 1 luglio è valida come “EU digital Covid certificate” e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. L’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ricorda che la struttura del Servizio Sanità della Regione Marche è comunque disponibile per eventuali difficoltà nell’acquisizione del documento.