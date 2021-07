Pesaro: In fiamme veicoli e sterpaglie: giornate intense per i vigili del fuoco

1' di lettura

02/07/2021 - L’ondata di caldo che da alcuni giorni si registra nel pesarese non da tregua ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di numerosi incendi.

Sono giorni impegnativi per i vigili del fuoco di Pesaro, le elevate temperature e la siccità dei campi giocano un fattore determinante.



Sterpaglie in fiamme in diverse aree della provincia, qualche giorno fa una densa nube di fumo aveva catalizzato l'attenzione dei cittadini. Un incendio era divampato in zona Campanara alimentato dal forte vento.



Ieri mattina invece i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme divampate da due furgoni. Il primo intervento è stato in A14 nel tratto tra Pesaro e Cattolica, mentre il secondo è stato portato a termine a Pesaro per un mezzo a fuoco parcheggiato a lato della strada.



Nel pomeriggio anche una mietitrebbia ha preso fuoco a Case Bruciate.



Altro intervento ieri mattina in via Pantanelli a causa di una colonnina di metano abbattuta da un camion in manovra. Per fortuna tutto si è risolto senza conseguenze. Sul posto anche i tecnici di Marche Multiservizi.





