Autorità portuale, Agostinelli (M5): "Ipotesi Baldassarri lascia non poche perplessità"

02/07/2021 - “La recente ipotesi di Mario Baldassari alla presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale mi lascia non poche perplessità". Lo afferma la componente della Commissione Agricoltura al Senato Donatella Agostinelli.

"Certamente stupisce, e non nel senso positivo del termine, come si possa anche solo concepire di affidare una carica così centrale e vitale in mano ad una persona che non possiede i minimi requisiti professionali per presiederla. Si legge, a tal proposito, nell’articolo 8 della legge 84/94 che “Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".

"La gestione della portualità è assai complessa e non può assolutamente essere improntata sulla scia dell’improvvisazione. In particolare, in un periodo storico come quello che stiamo vivendo: i cambiamenti nelle politiche ecologiche spingono il settore verso imminenti e repentini cambiamenti. Servono un’esperienza comprovata e una profonda conoscenza per traghettare il nostro sistema portuale verso le innovazioni invocate dalla transizione ecologica, cosicché questo settore possa essere competitivo e un forte traino per l’economia del territorio” continua la senatrice.

“Da quel che risulta, quest’esperienza e questa conoscenza non sono in mano a Mario Baldassarri, contrariamente a quanto la legge prescrive. Inoltre, esiste un’altra problematica nient’affatto trascurabile: l’ex Vice ministro dell’Economia si trova attualmente in pensione. Saremmo qui di fronte ad un’ulteriore violazione, che concerne stavolta la legge Madia, che vieta ai pensionati di farsi cario di ruoli apicali all’interno delle strutture pubbliche.” Conclude la senatrice Donatella Agostinelli.