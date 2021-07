Conferenza dello sport e del tempo libero, Latini: "Incrementiamo di 1,2 milioni le risorse nel 2021 e nel 2023 altri 4"

4' di lettura

01/07/2021 - “E’ di 1,2 milioni di euro l’incremento previsto dalla Regione Marche per la dotazione finanziaria dell’anno 2021, determinata dal Bilancio 2021-2023, da destinare a contributi per supportare le organizzazioni sportive a fronteggiare l’emergenza COVID che ha causato forti penalizzazioni al settore.

Inoltre, sull’anno 2023 è stato previsto uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per riprendere in modo strutturale e duraturo il finanziamento in conto capitale degli impianti sportivi. Sempre sull’anno 2023 la Regione ha previsto uno stanziamento di 580 mila euro per la realizzazione di progetti territoriali in materia di Politiche Giovanili ed uno stanziamento di un milione di euro per la realizzazione di progetti territoriali in materia di sport”.

Delle risorse destinate al settore dello sport da parte della giunta ha parlato l’assessore allo Sport Giorgia Latini nel corso della 1° Conferenza dello sport e il tempo libero in corso da mercoledì fino a venerdì ad Ancona, nella sede regionale di Palazzo Li Madou.

Le risorse COVID di 1,2 milioni, sono state così suddivise:

- 250.000 euro per favorire la ripresa delle attività presso gli impianti natatori ad uso pubblico che abbiano almeno uno dei due lati uguale o superiore a 25 metri lineari (Misura 10 - 45 domande tutte finanziate).

- 950.000 euro per fornire un sostegno economico, complementare a quello governativo, alle organizzazioni del mondo sportivo marchigiano, iscritte al registro CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) / CIP (Comitato Italiano Paralimpico), per promuovere e sostenere la ripresa delle attività sportive a seguito delle limitazioni conseguenti all’attuazione delle misure emergenziali legate all’epidemia COVID 19 (Misura 11 - 400 domande, la maggior parte finanziate).

Queste risorse sono state già interamente trasferite al territorio, ad eccezione di poche decine di migliaia di euro della Misura 11, alcune delle quali necessitano di un ulteriore approfondimento istruttorio (in corso) finalizzato a verificarne l’ammissibilità.

Queste risorse si sommano alle altre risorse COVID che l’amministrazione regionale ha trasferito a rafforzamento di precedenti interventi di sostegno, individuando ulteriori 84 mila euro che si sono sommati ai 357 mila già stanziati sempre riferiti alla gestione delle piscine.

“Gli interventi in materia di sport – ha spiegato ancora Latini – sono molti, diversi tra loro ed è importante una integrazione degli stessi, anche attraverso collaborazioni finalizzate alla concretezza, che si realizzano tra istituzione regionale, organismi sportivi, organizzazioni sportive, ma anche Enti locali, Scuole, università, amministrazione carceraria, collegi professionali. Le collaborazioni non si fermano qui. Essenziale anche l’area sanitaria sia sotto l’aspetto della prevenzione, sia sotto quello della longevità attiva ed altri. Ecco quindi la necessità di una governance, che nella nostra Regione attuiamo in primo luogo e da sempre attraverso il Comitato dello Sport, che vede coinvolti come membri effettivi tutte queste componenti. In questo scenario è evidente l’importanza che riveste questa 1° Conferenza dello sport, aperta ad ogni soggetto che possa avere valore per il mondo sportivo, ed alla quale il mondo sportivo possa apportare valore. E’ questo il nostro modello di governance: partecipata, diffusa e caratterizzata da un numero rilevante di connessioni tra soggetti coinvolti”.

PROGRAMMA DI OGGI

Ore 9.30/11.00 - SPORT ED ECONOMIA

RELATORI: Gino Sabatini, Presidente CdC Marche, Gian Luca Gregori, Rettore Politecnica Marche; Alberto Rossi, Pluricampione Mondiale Vela/Imprenditore; Cristiano Friggeri, Sport Marketing Manager.

Testimonial: Lorenzo Baldassarri, Pilota Motomondiale Moto2

Modera: Alfredo Quarta (Vice Capo Redattore Resto del Carlino)

Ore 11.30/13.00 - SPORT, ISTRUZIONE, GIOVANI E FORMAZIONE

RELATORI: Stefano Aguzzi, Ass. al Lavoro e Formazione Regione Marche; Marco Petrini, U.S.R. Coordinatore Regionale Educazione Fisica; Giorgio Brandi, Preside Facoltà Scienze Motorie Università “Carlo Bo” Urbino; Riccardo Rossini, Presidente Associazione Presidi Licei Sportivi Marche; Roberto Mancini, Docente Scuola Regionale dello Sport Marche.

Testimonial Sportiva: Giorgia Speciale, Pluricampionessa Mondiale Jr. e Nazionale Windsurf

Modera: Alberto Bortolotti (Consigliere Nazionale USSI)

Ore 15.30/17.00 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE

RELATORI: Luca Savoiardi, Presidente CIP Marche; Giancarlo Giulianelli, Garante Diritti Persona Marche; Simone Longhi, Delegato CEI Marche; Rossana Barbaccia, Responsabile Area Trattamentale Istituti Penitenziari Ancona.

Testimonial sportivo: Andrea Cionna, Ex Paralimpico e Consigliere CIP Marche

Modera: Vincenzo Varagona (RAI)

Ore 17.30/19.00 - SPORT E IMPIANTISTICA

RELATORI: Francesco Baldelli, Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Marche; Francesco Marrocchi, Responsabile Commerciale Istituto Credito Sportivo, Marche, Abruzzo e Molise; Sandro Parcaroli, Sindaco di Macerata (Città dello Sport 2022), Guido Valori, Esperto Diritto dello Sport.

Testimonial sportivo: Luca Panichi (ex ciclista, scalatore in carrozzina)

Modera: Giancarlo Trapanese (Giornalista RAI – V. Pres. USSI Marche)