Costituzione Registro Tumori, approvata mozione PD. Mangialardi: "Fondamentale per potenziare programmazione sanitaria e prevenzione"

1' di lettura

30/06/2021 - “Siamo molto soddisfatti che la maggioranza abbia accolto e consentito di approvare all’unanimità la nostra mozione per la costituzione di un Registro Tumori del Centro Italia con un team di ricerca e analisi scientifica di carattere interregionale.

È una battaglia che il Partito Democratico sta portando avanti insieme ai gruppi assembleari di Lazio, Toscana, Abruzzo e Umbria, affinché la rigorosa e sistematica raccolta dei dati riguardanti le diagnosi e l’analisi di tutte le neoplasie possa avvenire su una fascia di popolazione più ampia, garantendo in tal modo una casistica statisticamente più rilevante. In tal modo, infatti, si mette a disposizione della ricerca scientifica contro il cancro uno strumento utile e aggiornato, in grado di offrire indicazioni e informazioni utili per la programmazione sanitaria e la realizzazione di una guida epidemiologica per gli interventi di prevenzione”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Maurizio Mangialardi sulla mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea Legislativa delle Marche che impegna la giunta regionale ad attivarsi con le Regioni Lazio, Toscana, Abruzzo e Umbria al fine di far nascere un Registro Tumori del Centro Italia.

“Le Marche – spiega ancora Mangialardi – daranno sicuramente un grande contributo a questa iniziativa, potendo contare su un’esperienza che va avanti dal 2013, anno in cui venne istituito il Registro Tumori della Regione Marche, a cui l’Associazione Italiana Registro Tumori ha riconosciuto una certificazione di qualità e accuratezza diagnostica tra le più importanti a livello nazionale”.