Civitanova: Aerei in volo per i controlli alla pesca: due imbarcazioni sorprese vicino alla piattaforma, multata una vongolara

28/06/2021 - Durante la missione di monitoraggio ambientale, il mezzo aeromobile Atr42 “Manta 10-01”, della Guardia Costiera, assegnato alla Base Aeromobili del 3° Nucleo Aereo di Pescara, sorvolando le acque ricadenti nel Circondario di Civitanova Marche, sorprendeva due natanti da diporto ad effettuare pesca sportiva all’interno dei 500 metri dalla piattaforma off-shore denominata “Sarago mare 1”, dove sono sempre vietate per ragioni di sicurezza le attività di pesca sportiva e subacquea, l’ancoraggio e la navigazione.

Prontamente dal Comando della Guardia Costiera di Civitanova Marche, veniva inviata in zona la dipendente

Motovedetta CP 839, che intercettava entrambe le unità, procedeva alla successiva identificazione e contestazione della violazione commessa, per un totale di 4.000 euro di sanzioni.

Nell’ambito della costante attività di contrasto alla pesca illegale, sempre nella giornata odierna il personale della Motovedetta CP 839, dipendente dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, ha sequestrato circa 400 kg di vongole ed irrogate sanzioni per un totale di 4.000 euro. Nell’ambito dei suddetti controlli, gli ispettori pesca della Guardia Costiera hanno accertato la violazione delle vigenti norme nazionali attinenti al quantitativo massimo di prodotto ittico per l’attività di pesca con draghe idrauliche, procedendo alla relativa contestazione e sanzione a carico di due motopesca intenti a sbarcare quantitativo di prodotto ittico. Il prodotto in ottimo stato di conservazione è stato rigettato in mare dal personale della Motovedetta CP 839.

La Guardia Costiera è da sempre in prima linea con la propria azione di vigilanza e controllo al fine di scongiurare rischi per la salute alimentare dei cittadini e sensibilizza ad acquistare unicamente prodotti ittici che rispettino le vigenti norme e procedure di etichettatura e tracciabilità, evitando, l’acquisto di prodotto di dubbia provenienza o venduto illecitamente, in molti casi da ambulanti non autorizzati. Le attività di controllo da parte della Guardia Costiera di Civitanova Marche continueranno nei prossimi giorni, sia via terra che via mare, al fine di garantire costantemente il contrasto alla pesca illegale e il rispetto delle norme che disciplinano la pesca professionale e sportiva.

