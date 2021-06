Covid 19: tre casi di variante Delta nelle Marche

1' di lettura

26/06/2021 - La variante Delta del Covid 19 è arrivata anche nelle Marche. Tre i casi rilevati: due a Fermo e uno a Senigallia.

Si tratta di tamponi effettuati il 22 e 23 giugno e analizzati nel laboratorio di Virologia dell'Ospedale di Torrette. A Senigallia la variante è stata scoperta in una donna di una famiglia milanese, mentre nel fermano il virus ha colpito cittadini di origine straniera.

L'Asur è al lavoro per ricostruire il tracciamento e ricostruire la diffusione della variante.

Ad oggi a Senigallia i casi di coronavirus attualmente sono in tutto 16. Di questi solo uno ha la variante Delta.



Le persone colpite dalla variante Delta non erano state vaccinate. E' quindi utile ribadire l'invito alla vaccinazione degli esperti per evitare che anche la mutazione del virus possa diffondersi.