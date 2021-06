Rossi (Civici Marche): "Finanziati tutti i progetti del bando centri commerciali"

1' di lettura

25/06/2021 - Esprime soddisfazione Giacomo Rossi, dopo il rifinanziamento per il bando sulla pubblica illuminazione, ecco il finanziamento totale del bando per i centri commerciali naturali che permetterà ad altri sedici comuni marchigiani di sviluppare i propri progetti legati al commercio locale.

“Una questione che avevo preso a cuore subito dopo la pubblicazione della prima graduatoria che finanziava solo i primi sei progetti. Mi sono quindi subito attivato, inviando lo scorso 16 aprile al Vicepresidente con delega al commercio Carloni e agli uffici competenti la richiesta di scorrimento graduatoria per i quindici progetti rimanenti e per il progetto che era stato finanziato soltanto parzialmente.”

“Passati appena due mesi dalla mia lettera – continua Rossi - sono stati resi disponibili ben 961mila euro per il finanziamento totale del bando: una cifra importante per questi progetti che aiuteranno sia piccoli che grandi comuni marchigiani ma che, soprattutto, andranno a beneficio dei piccoli commercianti. Un ringraziamento particolare va all'assessore Carloni e a tutta la Giunta regionale che, con i fatti, dimostra ascolto e vicinanza ai territori".

Tra i progetti finanziati rientrano quelli di Gradara (già parzialmente finanziato in precedenza), Frontone, Pesaro, Gabicce Mare, Apecchio e Cantiano in provincia di Pesaro-Urbino. Nella provincia di Ancona ci sono i comuni di Fabriano, Staffolo e Morro d’Alba. In quella di Macerata sono stati finanziati i progetti nei comuni di Pollenza, Monte San Giusto, Mogliano e della stessa Macerata. Petritoli e Falerone sono i comuni finanziati nella provincia di Fermo, mentre per quella di Ascoli c’è Cossignano.