Fede (M5S): con Rigenera Italia oltre 14 milioni di euro per le Marche e quasi 2 milioni per il Piceno

1' di lettura

25/06/2021 - Il Ministero dell’Interno ha ripartito i fondi del piano “Rigenera Italia”: 412 milioni di euro a livello nazionale, 14,16 milioni di euro per la regione Marche, di cui 1,97 milioni per la provincia di Ascoli Piceno, e in particolare 130.000 euro sia per Ascoli che San Benedetto, 90.000 per Grottammare e Monteprandone, 70.000 per Cupra Marittima, Folignano, Spinetoli e Castel di Lama, 50.000 euro per decine di Comuni più piccoli.

Commenta il sen. Giorgio Fede del Movimento 5 Stelle: «l'impegno del Movimento 5 Stelle per la transizione ecologica continua. Avevamo iniziato col precedente Governo insieme a Giuseppe Conte, ora andiamo avanti col progetto “Rigenera Italia”, con cui sono state finanziate opere in tutta Italia per l’efficientamento energetico, la manutenzione e lo sviluppo sostenibile. Sono misure molto importanti, che si aggiungono alle tante che sono state distribuite agli enti locali da quando siamo al Governo. Questo è il metodo 5 stelle: lavoro quotidiano che genera misure concrete per i cittadini».