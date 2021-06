Fano: Giovedì a Fano Cesare Cremonini, Mario Calabresi e Beppe Severgnini: Passaggi Festival, gli ospiti della settima giornata

3' di lettura

24/06/2021 - Venerdì 25 giugno alle 8.30 Passaggi Festival si collegherà in diretta con Unomattina, la popolare trasmissione del mattino di Rai1. Giovanni Belfiori, ideatore e direttore del festival, insieme ad uno degli autori di questa edizione, l’editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, Beppe Severgnini, dal palco della San Francesco racconteranno ai conduttori Marco Frittella e Monica Giandotti, la nona edizione del Festival della Saggistica di Fano giunta alla sua ultima giornata.

Una delle novità di Passaggi Festival 2021 è il Premio Fuori Passaggi istituito nell’ambito della rassegna dedicata a ‘Music & Social’. Il primo assegnatario è il cantautore bolognese Cesare Cremonini che lo ritirerà nella penultima giornata del festival, giovedì 24 giugno (Pincio di Fano, ore 21.15). Il premio sarà consegnato dal Vice Presidente della Regione Marche Mirco Carloni e da Davide Cattarossi e Ludovica Zuccarini, curatori della rassegna Fuori Passaggi. A seguire Cremonini presenterà il suo ultimo libro “Let them talk” (Mondadori), conversando con la giornalista del foglio Simonetta Sciandivasci.

La giornata comincia con caffè e giornale e un buon libro: due gli appuntamenti di Buongiorno Passaggi. Libri a Colazione. Giulia Guazzaloca presenta “Umani e Animali” (Il Mulino), intervistata dalla consulente editoriale Alessia Soverini (ore 9.30 Bon Bon Art Cafè). Alla stessa ora Chiara Giacobelli autrice di “Le Marche romantiche e misteriose” (Claudio Ciabochi Editore) entrerà in dialogo con Andreina Bruno, capo ufficio stampa di Passaggi Festival (ore 9.30 Bagni Torrette).

L’appuntamento dei laboratori UniCam per i più piccoli, questa volta incentrato sulla natura è alla Mediateca Montanari Memo che ospiterà il docente dell’Università di Camerino Francesco Petretti (“I colori della natura”, ore 17.30).

Continua la rassegna Passaggi di Benessere che vedrà ospite Umberta Telfener; l’autrice presenterà “Primi Amori. Uno, nessuno, centomila” (Il Mulino), conversando con la psicologa Clelia Raffaele e con Lorenzo Pavolini, scrittore e conduttore di Rai Radio 3 (ore 18.00 Chiesa di San Francesco). Alla Mediateca Montanari per la rassegna Piccoli asSaggi - La saggistica per diventare grandi, Andrea Franzoso spiega la carta dei diritti italiana attraverso “Viva la Costituzione” (De Agostini) con la direttrice del Sistema Bibliotecario Fano Valeria Patregnani (ore 18.30). A Calici di scienza il direttore della Scuola Bioscienze di Unicam, Guido Favia, parlerà dei “Virus e Vaccini: Il Provvisorio Diventerà Infinito?” (ore 18.30 Sala da tè L’Uccellin Bel Verde).

La rassegna Libri alla San Francesco ospita il collettivo Il Sabba della Domenica. Giuditta Giardini, Roberta Capozucca e Carolina Iacucci presenteranno “Più Diritti per Streghe Malvagie” (Giaconi Editore) insieme all’artista e scrittrice Maria Antonietta (ore 19.00 Chiesa di San Francesco).



