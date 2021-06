La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, tutti i comuni coinvolti per la 6^ edizione

3' di lettura

22/06/2021 - Un’edizione raccolta ma con tanti eventi ed iniziative organizzate in totale sicurezza Novità dell’edizione 2021: il Focus “Amore per l’Arte”. la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, evento nazionale giunto quest’anno alla sua 6^ edizione, si svolgerà il 26 giugno - il sabato successivo al solstizio d’estate - nei Borghi della rete aderenti all’iniziativa.

Ogni borgo è al lavoro per predisporre il proprio programma della Notte Romantica, nel rispetto del

format base indicato dall’Associazione: via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per

celebrare amore e romanticismo in una serata magica, dove riscoprirsi “romantici” nell’atmosfera

dell’Italia dei Borghi. Quest’anno abbiamo pensato di inserire una novità, rappresentata dal Focus

“Amore per l’Arte”, un invito a scegliere un’arte fra musica, teatro, poesia, danza, pittura, ecc. e su

di essa far ruotare tutti gli eventi della serata.

Dalla Valle d’Aosta passando dalle Marche fino alla Sicilia, tutti i Borghi che proporranno l’evento

saranno illuminati a lume di candela e offriranno un ricco programma di manifestazioni, iniziative

ed eventi: attraverso il teatro, la musica, la danza, il cinema, mostre, concorsi vari e tanto altro,

l’amore e il romanticismo saranno rappresentati e celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei

Borghi.

Due i momenti caratterizzanti e unificanti:

- il dessert “Pensiero d’amore”: viene servito in tutti i ristoranti dei borghi che organizzano la Notte

Romantica e come ogni anno è stato appositamente creato per la manifestazione da uno chef

famoso. A ideare il dessert “Black Passion: fondant e peperoncino, fragole e chantilly” quest’anno è

stato il famoso chef-influencer Simone Rugiati, personaggio televisivo e brand ambassador di

Coltivatori di Emozioni, la piattaforma di social farming che è partner dei Borghi più belli d’Italia

in varie iniziative di promozione e sviluppo delle tipicità dei territori.

-il consueto bacio di mezzanotte (rigorosamente fra congiunti!), coronato dal lancio nel cielo di

migliaia di palloncini - brandizzati Notte romantica e totalmente biodegradabili - a suggellare il

successo di un evento che riesce ogni anno ad andare oltre le più rosee aspettative.

- quest’anno qualche borgo ha spostato l’evento al 27 giugno altri hanno mantenuto la data del 26

aggiungendo il bacio per il Gol della Nazionale (speriamo), forse non romanticissimo, ma anche

quello per l’Italia del calcio è un amore che speriamo di celebrare nelle piazze dei Borghi!

Anche nel 2021 le Associazioni analoghe alla nostra di Spagna, Francia Vallonia (Belgio) e

Giappone che insieme ai Borghi più belli d’Italia aderiscono alla Federazione Mondiale Les Plus

Beaux Villages de la Terre organizzeranno l’evento: hanno accolto anche quest’anno con

entusiasmo l’invito del Presidente dei Borghi più Belli d’Italia a celebrare la Notte Romantica nei

loro Paesi, con l’auspicio che l’evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tutti i

borghi europei.

L’elenco dei Borghi partecipanti alla Notte Romantica è disponibile sul sito

www.borghipiubelliditalia.it

quelli delle Marche (su quelli cliccabili è possibile vedere il programma) sono i seguenti:

Cingoli

Corinaldo

Esanatoglia

Gradara (si svolge domenica 27/06/2021)

Grottammare

Mercatello sul Metauro

Mondavio (si svolge domenica 27/06/2021)

Mondolfo (si svolge domenica 27/06/2021)

Montelupone

Montefiore dell’Aso

Monte Grimano Terme

Moresco

Morro d’Alba (si svolge il 26 e 27/06/2021)

Offida (si svolge il 26 e 27/06/2021)

Pergola

San Ginesio

Sassoferrato

Servigliano

Torre di Palme