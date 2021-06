Urbino: Itinerario della Bellezza, Fossombrone e Pergola protagoniste su La7 di ‘Bell’Italia in viaggio’

1' di lettura

21/06/2021 - Non si ferma mai la promozione dei tesori dell’Itinerario della Bellezza, il progetto ideato da Confcommercio Marche Nord che valorizza e mette in rete ben 13 Comuni della provincia di Pesaro Urbino. Nel week-end sono arrivate a Fossombrone e Pergola le telecamere de La7 per registrare il programma ‘Bell’Italia in viaggio’: un itinerario di 10 tappe, lungo tutto lo stivale da nord a sud, alla scoperta delle regioni e delle loro tradizioni, insieme all’attore Fabio Troiano.

Prima le riprese al Parco archeologico Forum Sempronii, presentato dal direttore, l’archeologo Oscar Mei, quindi al museo di Pergola, dove il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti ha raccontato la storia e i misteri dei meravigliosi Bronzi dorati. Spazio anche al tartufo, da sempre, insieme al gruppo equestre, l’oro di Pergola. Presenti gli assessori di Fossombrone e Pergola, Gloria Mei eSabrina Santelli.

La puntata andrà in onda il 18 luglio alle 18.30.

«Con il sostegno della Regione Marche – spiega il direttore Varotti – abbiamo voluto dedicare a due dei tesori dell’Itinerario Archeologico una importante vetrina nazionale. ‘Bell’Italia in viaggio’ è un nuovo ed originale format televisivo che racconta le eccellenze del nostro Paese attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica. Questa è una delle tante iniziative che come Confcommercio mettiamo in campo per promuovere il territorio dell’Itinerario della Bellezza. Un progetto in continua crescita, la cui nuova edizione, che conta 13 Comuni, sarà presentato il 25 giugno presso Villa Miralfiore a Pesaro. E durante le prossime settimane sono in programma tanti altri appuntamenti importanti per valorizzare le nostre eccellenze».

Seguono alcune foto.