Quick poll Marche: al Generale Figliuolo il merito della campagna vaccinale. Scende sotto il 50% la popolarità di Acquaroli

20/06/2021 - Tornano i sondaggi di Sigma Consulting e Vivere Marche. I marchigiani approvano con qualche riserva la campagna promozionale della Regione affidata a Roberto Mancini, danno la maggior parte del merito al generale Figliuolo per il buon andamento della campagna vaccinale. Nello stesso tempo scende sotto il 50% la fiducia nel Presidente Francesco Acquaroli.

I marchigiani approvano l'utilizzo di fondi pubblici per la promozione turistica della regione, in particolare se il testimonial è un marchigiano. Coerentemente il personaggio più apprezzato è Neri Marcorè, seguito da Valentino Rossi. Al terzo posto l'attuale testimonial Roberto Mancini. A sorpresa invece lo spot risalente a oltre 10 anni fa di Dustin Hoffman (che ovviamente non è marchigiano) viene ricordato da 68 marchigiani su 100, appena due punti meno di quello di Neri Marcorè e un punto sopra quello di Roberto Mancini.

Ogni tre mesi Sigma Consulting e Vivere Marche chiedono ai marchigiani quali assessori regionali conoscono. La notorietà di tutti è in crescita, in particolare quella di Giorgia Latini che da novembre ad oggi passa dal 15% al 38%. Il più conosciuto è ovviamente il Presidente Francesco Acquaroli, conosciuto ormai dal 91% dei marchigiani. Ma se per Acquaroli cresce la notorietà contemporaneamente scende il suo apprezzamento. Il Presidente perde 3 punti percentuali e scende al 49%. "È quasi automatico che crescendo la notorietà scenda l'apprezzamento - spiega Alberto Paterniani, direttore di ricerca di Sigma Consulting - è una correlazione che si presenta in moltissimi sondaggi. Possiamo notare però che l'apprezzamento per Acquaroli cala uniformemente sia tra chi lo ha votato che tra chi non lo ha votato."

Infine ai marchigiani è stato chiesto un parere sulla campagna vaccinale. Il 31% da il merito del buon andamento della campagna vaccinale al Generale Figliuolo. Il 25% apprezza il sistema sanitario regionale e il 17% riconosce il merito del personale sanitario. Il 10% infine ritiene che il merito vada scritto all'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. "Qui vediamo una vera e propria polarizzazione - spiega Paterniani - il 45% di chi ha votato Mangialardi da il merito al Generale Figliuolo e il 17% di chi ha votato Acquaroli riconosce il merito dell'assessore Saltamartini. Come dire che ognuno vede quello che vuol vedere".

