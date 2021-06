Coronavirus Marche: questa settimana 125 nuovi casi, meno della metà della settimana scorsa, mai così pochi da agosto 2020

2' di lettura

21/06/2021 - Scendono i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche: questa settimana sono stati 125, meno della metà dei 275 della settimana precedente. Era da agosto del 2020 che non avevamo così pochi casi. Nello stesso tempo accelera ancora, nonostante tutto, la campagna vaccinale che tocca il record delle 93.986 dosi inoculate in sette giorni. Unico neo il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno.

Le cose sul fronte del Coronavirus nelle Marche stanno andando bene. I nuovi casi sono più che dimezzati, tutte le province, specialmente Ascoli e Fermo, sono in forte calo rispetto a sette giorni fa.

Scendono anche i ricoveri, da 52 a 29, e i ricoveri in intensiva, da 9 a 6. Crescono invece le vittime che la settimana scorsa sono state 3 e questa settimana sono 6.

Ormai sono stati vaccinati il 27% dei marchigiani e quasi altrettanti hanno ricevuto la prima dose. Nonostante il parziale stop ad Astrazeneca e J&J e la pessima informazione istituzionale svolta a livello nazionale che certo non ha aiutato, questa settimana sono state inoculate più dosi di vaccino della precedente.

Resta solo il punto dolente del confronto con il 2020. Lo scorso anno venivamo da un lockdown molto duro e non c'era ancora la variante inglese che è molto più contagiosa. I dati della terza settimana di giugno del 2020 sono quindi migliori di quelli del 2021. Vediamoli nel dettalgio: 15 nuovi contagi, contro i 125 di quest'anno, 2 vittime contro le 6 del 2021, 13 ricoveri contro i 29 attuali, zero terapie intensive contro le 6 di oggi.



Ma l'anno scorso non c'erano vaccinati, mentre ora più della metà dei marchigiani ha ricevuto almeno la prima dose. Ad inizio agosto, quando l'anno scorso i contagi hanno lentamente ripreso a salire, vedremo il loro effetto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.