Cna Fita: "Con le Marche in zona bianca, via i limiti al numero dei passeggeri per auto e bus a noleggio con conducente"

2' di lettura

21/06/2021 - Consentire ad autobus, taxi e vetture di noleggio persone con conducente, di viaggiare senza una limitazione sul numero dei passeggeri. E’ la richiesta avanzata da Cna Trasporto Persone delle Marche, nel giorno in cui la nostra regione diventa zona bianca.

“La nostra richiesta” ha affermato il responsabile regionale Cna Fita Marche, Riccardo Battisti “è supportata anche da un emendamento sottoscritto da diversi parlamentari della Commissione Trasporti della Camera, perché non ha senso mantenere questa restrizione mentre vengono meno tutte le altre limitazioni.”

Nell’assemblea si è parlato anche di un nuovo sistema di mobilità condivisa basato su servizi innovativi e dedicati di Trasporto Pubblico Locale.

“ Il progetto che è stato discusso” ha precisato Battisti “riguarda l’attivazione di servizi di trasporto al fine di assicurare una migliore mobilità nelle aree che saranno individuate. In considerazione del mutato quadro di riferimento, attuale e per il breve periodo, del trasporto pubblico e la previsione per il futuro di nuovi scenari di utilizzo della mobilità a forte densità, si ritiene più produttivo investire le risorse stanziate in applicazioni sperimentali ed innovative, mirate alla domanda di mobilità per il sociale (anziani, società ed associazioni sportive, sanità ed assistenza), la cultura, il tempo libero, il turismo, riprendendo gli elementi proposti, per tale modalità, dallo studio di fattibilità . IL progetto servirà a sperimentare la fattibilità di modalità di trasporto flessibile e verificarne la sostenibilità in base al potenziale incremento della domanda ed alla integrazione di risorse pubblico/private.”

Al termine dell’assemblea sono stati eletti i nuovi organismi del Trasporto Pubblico Locale Cna Marche. Una realtà quella del trasporto pubblico locale marchigiano, che vede la presenza di 145 imprese di noleggio di autovetture da rimessa con conducente, di 103 aziende di taxi e di 87 imprese di autobus per aree urbane e suburbane. Presidente Cna Noleggio bus con conducente è stata eletta Debora Caioni mentre Simone Magellano è stato eletto presidente di Cna Noleggio auto con conducente.