Parte la campagna “Ospedale Sicuro” di Anaao Assomed Marche

21/06/2021 - Mercante, Segretario: «Modulo anonimo da corredare di foto per inviarci segnalazioni che verificheremo».

Prosegue l’impegno di Anaao Assomed Marche, sindacato di medici e dirigenti sanitari, a contribuire a rendere la sanità pubblica sempre più a misura di cittadino. Nasce infatti l’iniziativa “Ospedale Sicuro”. Si tratta di uno sportello virtuale attivo H24 messo a disposizione dal sindacato regionale attraverso il proprio sito www.anaao-marche.org al quale ci si può rivolgere per inviare una segnalazione anche anonima corredata di materiale fotografico o comunque documentale nel quale sia gli operatori sanitari che i cittadini marchigiani possono riferire di eventuali disservizi, situazioni che rendono critico lo svolgimento delle proprie attività lavorative in sanità, criticità legate alla sicurezza e ogni altra fattispecie di problematica legata a questo settore.

«Anaao Assomed Marche si impegna a recepire queste segnalazioni e a verificarle mettendo poi in essere tutte le azioni necessarie per far sì che la situazione individuata come effettivamente critica venga sanata» – ha detto il segretario Oriano Mercante. «Il principio di questo nuovo strumento – spiega - è quello per il quale, essendo noi strenui difensori della sanità pubblica, proprio al fine di tutelarla, riteniamo che debba essere esente da ogni sacca di immunità che si possa creare nel conflitto tra controllato e controllore».

Cittadini-pazienti, medici, operatori sanitari e semplici fruitori dei servizi della sanità pubblica possono contribuire a migliorare il servizio. «E’ un percorso di civiltà – ha concluso Mercante – e contiamo sul contributo di tutti i marchigiani».