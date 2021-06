Fano: Sharon Stone e Asia Argento a Passaggi Festival: il programma di lunedì. Al Pincio c'è anche il fumettista Manuele Fior

4' di lettura

20/06/2021 - A Passaggi Festival è la giornata di Sharon Stone: la star del cinema sarà collegata in video da Los Angeles per presentare il suo libro “Il bello di vivere due volte” (Rizzoli). Interverranno la giornalista di Repubblica Silvia Bizio anche ella in collegamento dalla città californiana e, sul palco centrale il critico cinematografico e giornalista del Corriere della Sera, Paolo Mereghetti, e Giovanni Belfiori, direttore di Passaggi Festival (ore 21.15 – piazza XX Settembre).

Al Pincio un altro volto noto del cinema italiano: ospite della rassegna ‘Fuori Passaggi’ Asia Argento, autrice di “Anatomia di un cuore selvaggio” edito da Piemme (ore 21), intervistata da Lorenzo Pavolini, scrittore e conduttore di Rai Radio 3. La quarta giornata del festival si chiude con un appuntamento dedicato alla tradizione fanese per eccellenza: il Carnevale. Sul palco di piazza XX Settembre Enrico Tosi presenta “Il Carnevale di Fano. Storia e Cronaca” edito dall’Ente Carnevalesca. L’autore converserà con il presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, il giornalista del Corriere Adriatico Massimo Foghetti e il DJ e speaker del Carnevale Francesco Boiani (ore 22 – piazza XX Settembre).

Il programma completo di Passaggi Festival di lunedì 21 giugno:



La rassegna “Buongiorno Passaggi” apre il festival con i libri a colazione: ospite Mauro Mandrioli che presenterà “Nove miliardi a tavola” (Zanichelli) intervistato da Elisabetta Rossi, giornalista de Il Resto del Carlino (9.30 - Bon Bon Art Cafè). Caffè e giornali saranno offerti al pubblico.

Alla San Francesco, per la rassegna “Passaggi di Benessere” Francesco Annibali presenterà “Il linguaggio del vino” (Edizioni Ampelos), in una conversazione con lo scrittore e giornalista Alfredo Antonaros (ore 18.00 Chiesa di San Francesco).

Alla Medioteca Montanari Memo continuano gli appuntamenti di “Chiedersi perché. Libri filosofici per bambine e bambini”: Sabrina D’Alessandro presenterà “Accendipensieri” (Rizzoli). L’Autrice conversa con Ippolita Bonci Del Bene esperta in pratiche di filosofia per bambini. Seguirà un laboratorio per bambine e bambini dai 7 ai 9 anni (ore 18.30).

Primo appuntamento di “Calici di scienza” 2021 alla sala da tè “L’Uccellin bel verde” in centro storico, realizzati in collaborazione con Università di Camerino. Il docente Unicam Flavio Travasso parlerà de “L’universo: Un Infinito Provvisorio” (ore 18.30).

Paolo Mereghetti sarà anche ospite della rassegna “Libri alla San Francesco” per presentare “Il Mereghetti. Dizionario dei film 2021”, edito da edito da Baldini e Castoldi (ore 19.00 Chiesa di San Francesco). L’autore converserà con la giornalista di La7, Flavia Fratello.

Per la rassegna Fuori Passaggi – Music&Social Asia Argento parlerà del suo libro “Anatomia di un cuore selvaggio” (Piemme). L’autrice conversa con lo scrittore e conduttore di Rai Radio 3 Lorenzo Pavolini (ore 21.00 - Pincio). Sempre al Pincio, Manuele Fior sarà ospite della rassegna di graphic novel “Passaggi fra le Nuvole” 2021. L’autore presenterà “Celestia Vol. 1 – Vol. 2” (Oblomov), conversando con i critici di fumetti Alessio Trabacchini e Virginia Tonfoni (ore 22.00).

L’appuntamento con Sharon Stone collegata in video da Los Angeles sarà per le 21.15 (palco di piazza XX Settembre). L’attrice presenterà il libro “Il bello di vivere due volte” (Rizzoli). Interverranno la giornalista di La repubblica Silvia Bizio anche lei in collegamento dalla città californiana e, sul palco, Paolo Mereghetti, critico cinematografico e giornalista del Corriere della Sera e il direttore di Passaggi Festival Giovanni Belfiori. La rassegna “Libri in piazza” continuerà con Enrico Tosi che presenta il libro “Il Carnevale di Fano. Storia e Cronaca” (Ente Carnevalesca). L’autore converserà con Maria Flora Giammarioli, presidente dell’Ente Carnevalesca, il giornalista del Corriere Adriatico Massimo Foghetti e Francesco Boiani, DJ e speaker del Carnevale.

Alla Mediateca Montanari i laboratori per i più piccoli in collaborazione con l’Università di Camerino: il docente Corrado Di Nicola spiegherà “I colori della chimica” (ore 17.30 - Medioteca Montanari Memo).

Proseguono fino al 25 luglio le tre mostre d’arte a cura dell’art manager Paola Gennari negli spazi della Medioteca Montanari, Centraledicola ed Enoteca Terra.

Il programma è online su www.passaggifestival.it e l'ingresso agli eventi è gratuito. I posti non occupati all'inizio di ogni evento saranno immediatamente riassegnati al pubblico che si presenterà agli ingressi.

Seguono alcune foto.

