Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2020 all’esame d’Aula

3' di lettura

17/06/2021 - Seduta del Consiglio regionale convocata dal Presidente Dino Latini per martedì 22 giugno alle ore 10. Al primo punto dell’ordine del giorno l’esame del Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2020 (relatore sul provvedimento il Vicepresidente del Consiglio, Gianluca Pasqui).

Successivamente l’Aula sarà chiamata ad eleggere un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti della Fondazione orchestra regionale delle Marche (FORM). In coda ai lavori, che potranno essere seguiti in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Consiglio regionale delle Marche, interrogazioni e proposte di mozione.

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di atto amministrativo n. 15 a iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2020”.

Relatore: Gianluca Pasqui

(Discussione e votazione)

2) Nomina:

Elezione di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione orchestra regionale delle Marche (sostituzione).

(articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 – articolo 15 dello Statuto dell’ente)

(voto limitato a uno)

3) Interrogazioni:

· n. 76 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “DGR-1371/2020. Conferimento dell’incarico di Segretario generale della Giunta regionale”.

· n. 84 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri “Dissesto idrogeologico, lavori urgenti di sistemazione argini ed alveo fiume Metauro”.

· n. 133 ad iniziativa del Consigliere Mangialardi “Intervento straordinario per la demolizione e la ricostruzione di ponte Garibaldi a Senigallia”.

· n. 135 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Potenziamento dei punti vaccinali”.

· n. 141 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Situazione occupazionale Elica SpA”.

· n. 160 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Attuazione Mozione n.53 approvata in data 23 marzo 2021 avente ad oggetto “Andamento campagna di vaccinazione anti Covid-19: report giornaliero dettagliato alla cittadinanza””.

· n. 209 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Iniziativa del Comitato delle Regioni a favore dei diritti delle comunità LGBT #LOVEWHEREILIVE”.

4) Mozione n. 62 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Carenza insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio marchigiano. Immediata attivazione del Tirocinio Formativo Attivo per idonei soprannumerari del V Ciclo nelle Università degli Studi di Urbino e Macerata”.

5) Mozione n. 63 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Vitri, Biancani, Casini “Politiche regionali per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra e attuazione del Patto dei Sindaci”.

6) Mozione n. 64 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Carancini, Biancani, Cesetti, Casini “Conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki”.

7) Mozione n. 65 ad iniziativa della Consigliera Biondi “Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero”.

Mozione n. 70 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Istituzione Registro Tumori del Centro Italia”.

9) Mozione n. 74 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Sostegno a iniziative governative per l'estensione alle Marche dei benefici fiscali e ed economici destinati alle nuove regioni comprese nella categoria "regioni in transizione" in ambito di Unione Europea”.

Mozione n. 76 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi “Anniversario dei 500 anni della Battaglia del Pian Perduto (1522-2022)”.