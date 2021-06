Felicità: il 67% degli italiani condivide la via di Epicuro

3' di lettura

Mente, saggezza, riflessione e serenità sono le parole a cui gli italiani pensano quando si parla di Filosofia. Ma se poniamo la domanda solo a chi la filosofia l'ha studiata le risposte diventano: vita, pensiero, essere...

La Grecia non solo è la patria della filosofia, dove questa disciplina è nata, ma ancora oggi i filosofi più popolari sono nell'ordine Socrate, Platone e Arisototele. Per i tedeschi solo il 4° e 5° posto occupati da Emmanuel Kant e Friedrich Nietzsche. Tra i filosofi greci molto noti anche Pitagora, probabilmente a causa del suo celebre teorema, Eraclito e il protagonista di questa indagine statistica: Epicuro.

Pensando ad Epicuro gli italiani pensano alla Grecia e alla saggezza. Ponendo la domanda solo a chi ha studiato fiolosofia le risposte diventano: Felicità, Piacere e Atomo, segno che la parte morale della sua filosofia è molto più nota di quella dedicata alla fisica.

Al centro della filosofia di Epicuro c'è proprio l'anelito di rendere felici gli uomini. E questo è un pensiero che condividono i tre quarti degli intervistati, mentre solo il 27% pensa che la filosofia dovrebbe occouparsi di altro.

Per Epicuro la felicità, in estrema sintesi, è data dall'amicizia e dal liberarsi dai desideri inutili e nocivi, in pratica dalla sobrietà. Questo è un pensiero che condividono il 67% degli intervistati. Tra sobrietà e amicizia gli italiani affidano di preferenza a quest'ultima le proprie speranze di essere felici.

Epicuro usa il termine "piacere" che nel corso dei secoli ha dato adito a numerosi fraintendimenti. Chiedendo agli italiani cosa sia il piacere le risposte sono molto diverse a seconda di chi è a rispondere. Per gli uomini il piacere è sesso e benessere, per le donne felicità e appagamento. Per i più giovani felicità e amore, per i più anziani serenità e pace, in mezzo cibo e godimento.

Fermarsi a riflettere su queste cose, sul pensiero di filosofi vissuti millenni fa ha un'utilità pratica per oltre la metà degli intervistati, perché l'animo umano è sempre lo stesso. Solo il 15% ritiene sia inutile, mentre il restante 34% ritiene che il nostro passato vada salvaguardato a prescindere dalla sua utilità.

Il pensiero di Epicuro nei primi secoli dell'era cristiana si proponeva come alternativa al cristianesimo e spesso è stato accusato di empietà dai padri della Chiesa. Gli italiani non condividono questo giudizio e la maggio parte di loro pensa che anche un cristiano possa apprezzare il pensiero di Epicuro. Il 19% inoltre ritiene che Epicureismo e cristianesimo abbiano molte cose in comune.



