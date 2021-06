Autorità portuale, il Senato boccia la nomina di Matteo Africano

2' di lettura

16/06/2021 - La commissione Trasporti del Senato ha espresso parere negativo alla nomina di Matteo Africano, indicato da Fratelli d'Italia, alla presidenza dell'Autorità portuale di Ancona

La nomina di Africano è stata bocciata con 9 voti contrari e 6 favorevoli, mentre gli altri si sono astenuti, tra cui la Lega, alleata di Fdi nel governo regionale. A votare contro Pd e Forza Italia. Africano era stato nominato dal ministro dei Trasporti Enrico Giovannini come successore di Rodolfo Giampieri, nel frattempo diventato presidente di Assotrasporti. Il voto non è vincolante per la nomina del ministro, ma crea un problema a livello politico.

La Commissione Trasporti della Camera ha invece votato 22 a 7 a favore della nomina di Africano. Anche in questo caso la Lega si è astenuta.

"Ancona - ha detto la deputata Pd Alessia Morani - è un porto importante per l'Italia e fondamentale per le Marche. Auspichiamo che da parte del governo ci sia un ripensamento e che si arrivi all'indicazione di una figura di alto profilo, per garantire lo sviluppo del porto. Non è questione di bandierine di partito ma di competenze e curricula all'altezza".

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha così commentato: "Aprendo che la Commissione Trasporti al Senato ha espresso parere negativo sulla nomina proposta dal Ministro Giovannini per il Presidente dell’Autorita Portuale del Mare Adriatico Centrale. Dobbiamo aspettare la giornata di domani e il voto alla Camera ma intanto esprimo la mia perplessità su tutta la vicenda che sta bloccando da mesi una infrastruttura così importante. La Regione Marche ha anche dato l’intesa sulla proposta del Ministro per agevolare una soluzione di larghe intese, nonostante tale proposta non fosse di diretta emanazione. Spero che presto si possa chiarire tutto per poter lavorare al rilancio del Porto".

"Quando è partita l'iniziativa per sostituire Giampieri lo avevo detto che a sfasciare le cose che funzionano porta male". Così ha commentato la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, anche in merito alla nuova ordinanza dell'autorità portuale che vieta l'accesso a biciclette e monopattini.



