Fano: Il triste primato di Fano: è tuttora il comune con più positivi nelle Marche. I dati a confronto

13/06/2021 - La premessa è semplice, netta e inequivocabile: nessun allarmismo. Perché il quadro pandemico è in netto miglioramento, tanto nelle Marche in generale quanto - nello specifico - nella Città della Fortuna. Eppure Fano è al momento il comune marchigiano con il numero più alto di persone positive al Covid-19. Più del capoluogo di regione e della 'cugina' Pesaro.

Stando ai dati forniti dalla stessa Regione Marche - e aggiornati a domenica 13 giugno -, sono infatti 86 le persone tuttora affette dal virus, mentre Ancona ne ha 'appena' 60. I pesaresi positivi sono addirittura 34, meglio di altri capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno ne ha infatti 56, Macerata 48, mentre Fermo se la passa meglio fermandosi a 19.



A Fano si segnala anche un'elevata presenza di persone in isolamento o quarantena: al momento sono 136. Paradossalmente, però, in questo caso Pesaro supera la Città della Fortuna (153), mentre il numero più alto è quello di Ascoli Piceno (162). Ancona si ferma invece a 106, Macerata a 105 e Fermo a 30.





