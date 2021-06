Camerino: Verso il cambio di colore nelle Marche, Acquaroli: "Anche questa settimana numeri da zona bianca"

1' di lettura

11/06/2021 - Arriva puntuale l'aggiornamento settimanale del presidente Francesco Acquaroli sul fronte Coronavirus.

"Per la seconda settimana consecutiva nella nostra regione i numeri del contagio sono da zona bianca - annuncia Acquaroli - Infatti dopo la scorsa settimana, con 34 nuovi positivi settimanali su 100.000 abitanti, questa settimana il dato è sceso e si è attestato a 27,5. Se anche la prossima settimana si confermerà questa tendenza, come tutti auspichiamo, da lunedì 21 anche le Marche saranno finalmente in zona bianca".



