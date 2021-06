Fermo: Ecco i Nuovi Maestri del Lavoro di Ascoli Piceno e Fermo, insigniti della Stella al Merito dal Presidente della Repubblica

3' di lettura

09/06/2021 - Sono 7 uomini e 5 donne, 6 per la provincia di Fermo e 6 per quella di Ascoli Piceno,

Anche quest'anno il Covid19 ha interferito sul regolare svolgimento delle attività dell’Associazione dei Maestri del Lavoro. E l'ufficialità dei nuovi insigniti della Stella al Merito e della nomina a Maestri del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica è solo di queste ore.

Purtroppo i nuovi Maestri non potranno godere appieno la soddisfazione di questo meritato riconoscimento ritirando la Stella al Merito nella significativa e commovente cerimonia che si teneva, come da tradizione, il 1° maggio ad Ancona presso la Mole Vanvitelliana.. Con molta probabilità potranno riceverla, insieme ai colleghi nominati nel 2020, solo ad ottobre presso le rispettive Prefetture di appartenenza se continua, come sembra, l'andamento favorevole della pandemia.

L’Associazione MDL delle province di Fermo ed Ascoli Piceno può comunque e finalmente comunicare i nomi e le aziende di appartenenza dei nuovi insigniti, rinnovando loro le più sentite congratulazioni per il prestigioso riconoscimento all'impegno profuso in tanti anni di laborioso, competente e appassionato lavoro.

Quest'anno gli insigniti si sono equamente suddivisi fra le nostre due provincie di competenza, 6 per Ascoli Piceno e 6 per Fermo, 7 uomini e 5 donne:

Provincia di ASCOLI PICENO

MdL Domenico DE BENEDICTIS di Ascoli Piceno – Dirigente in pensione di Trenitalia SpA – 35 anni di servizio

MdL Domenico GENNARI di Ascoli Piceno – Impiegato SIGMA spA – 35 anni di servizio

MdL Giuseppe IZZI di Ascoli Piceno – Quadro Direttivo Mecaer Aviation Group Spa – 39 anni di servizio

MdL Laura MARIANI di Ascoli Piceno – Impiegata MAR.CO Service Srl - 29 anni di servizio

MdL Celso SPERA di Grottammare – Quadro Banca del Piceno Credito Cooperativo Soc.Coop. – 32 anni di servizio

MdL Patrizia VIOZZI di Montalto delle Marche – Operaia Salumificio Ciriaci Srl – 30 anni di servizio

Provincia di FERMO

MdL Maurizio BARBIZZI di Montegranaro – Operaio Fabi Danilo & C. Snc – 33 anni di servizio

MdL Marcello BRANDETTI di Monte Rinaldo – Operaio Salumificio Ciriaci Srl -34 anni di servizio

MdL Ida BUCCOLO di Fermo – Impiegata in pensione Santori Pellami SpA – 42 anni di servizio

MdL Mauro GISMONDI di Sant'Elpidio a Mare – Operaio GIANO Srl – 43 anni di servizio

MdL Cecilia MANISCALCO di Fermo – Quadro Banca Nazionale del Lavoro – 35 anni di servizio

MdL Alessandrina TRAINI di Fermo – Impiegata in pensione Unione Provinciale Agricoltori AP/FM – 45 anni di servizio.