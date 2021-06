Simona Lupini (Movimento 5 Stelle): “Comunità energetiche, promuoviamo davvero l'energia green”

2' di lettura

Astenute, ma con un giudizio fortemente critico le due esponenti pentastellate Lupini e Ruggeri: “Porre paletti, vincoli, percentuali minime di autoconsumo per accedere ai benefici significa privilegiare chi può fare grandi investimenti, chi vive in grandi città”, sottolinea la consigliera regionale 5 Stelle Simona Lupini, che esprime forte preoccupazione per le piccole realtà “Le comunità energetiche possono fare la differenza anche nei piccoli centri, in montagna e nelle aree interne, nelle famiglie, diffondendo in maniera capillare l'uso di energie rinnovabili e riducendo i costi per gli utenti”. La consigliera regionale ricorda il forte impegno dei 5 stelle sul tema delle energie rinnovabili: “Abbiamo cercato di dare un nostro contributo attivo, presentando ben 7 emendamenti, tutti respinti: l'impressione è che si sia frainteso il senso della legge. Questo tema per noi è cruciale, ci siamo battuti a livello nazionale per una legge che effettivamente ha anticipato la direttiva comunitaria e permesso in Italia di essere all’avanguardia su questo tema”. “Nella precedente seduta del Consiglio, avevamo approvato una nostra mozione, che impegnava la Regione a sostenere il percorso delle comunità energetiche.

La legge approvata oggi, invece, rischia di essere un passo indietro: si sono andate ad inserire limitazioni e adempimenti burocratici” è il giudizio dell'esponente pentastellata, “Tra un anno, un'anno e mezzo verificheremo l'effetto che questi vincoli avranno avuto sulla nascita di nuove Comunità Energetiche: speriamo che non venga vanificato l'impegno positivo preso dalla Regione Marche con l'approvazione della nostra mozione. Vigileremo, e saremo pronti a proporre correzioni che riportino la legge regionale allo spirito originario della normativa.” Partecipare a una comunità energetica è semplice: i requisiti sono di allacciarsi alla medesima cabina di trasformazione dell’energia di media/bassa tensione, e di non essere produttori di energia come attività principale: in bolletta sono previsti sconti dai distributori, per i minori costi di gestione dell’energia, e incentivi da parte del MISE. E il risparmio è ingente: si può arrivare fino a 150-160 €/MWh, oltre a finanziare la realizzazione degli impianti con il Superbonus 110%: l’apertura agli Enti Locali permette inoltre di immaginare investimenti green, magari sfruttando immobili dismessi.